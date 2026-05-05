Rain Alert: बैक टू बैक फिर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, मौसम विभाग ने दी आंधी और झमाझम बारिश की चेतावनी

शहर में सोमवार को दिन में बादलों की हल्की आवाजाही के साथ तेज गर्मी का मौसम बना रहा। न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से करीब एक डिग्री अधिक था। दिन चढ़ने के साथ तीखी धूप निकलने से तापमान तेजी से उछलने लगा और दोपहर तक 41 डिग्री तक पहुंच गया। तेज गर्मी की वजह से लोग पसीना पसीना हो गए। धूप एकदम तीखी होने के कारण कुछ क्षण के लिए भी खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। शाम पांच बजे तक गर्म हवाएं चल रही थी। इसके बाद मौसम ने जो पलटा खाया, लोग आनंदित हो उठे।