“मम्मी जल्दी आओ ये क्या हो गया!” जयपुर में बारिश थमी तो बेटी की चीख सुन दौड़ा परिवार, बालकनी का नजारा देख फटी रह गई आंखें; देखें Photos

जयपुर में कल आए अंधड़ और बारिश ने और भी कई जगहों पर नुकसान किया है। जयपुर के वॉल सिटी इलाके में स्थित तत्कालेश्वर पुरी इलाके में करीब सौ साल पुराना एक पेड़ अंधड़ के चलते धराशायी हो गया। इस पेड़ के नीचे दो कारें और एक बाइक दब गई। गनीमत रही कि बाइक सवार को बचा लिया गया नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था। क्षतिग्रस्त हो चुकी बाइक और एक कार को तो जैसे-तैसे निकाल लिया गया, लेकिन कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई। उसके उपर कई किलो वजनी लकड़ी का तना गिरा हुआ था। आज उसे काटकर हटाने की तैयारी की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी व्यक्ति को चोट नहीं लगी। स्थानीय लोगों ने बताया कि पेड़ काफी पुरान हो चला था। हर सीजन में उसे छांगते थे ताकि उसका वजन कम हो सके, किसी को भी अंदाजा नहीं था कि यह पेड़ इस तरह से गिर जाएगा।