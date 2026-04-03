जयपुर : द्रव्यवती नदी पर चार पुलिया के निर्माण की चर्चा के बाद आई ये बड़ी खबर, पहुंची तीन विभागों की टीम

दौरे के दौरान चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। नदी के कई इलाकों में सीवर का गंदा पानी बिना किसी ट्रीटमेंट के सीधे नदी में गिराया जा रहा है। अमानीशाह नाले को नदी का रूप देने का मकसद इसे स्वच्छ बनाना था, लेकिन वर्तमान में यह फिर से प्रदूषित होता जा रहा है। स्थानीय निवासी इस पानी से उठने वाली भीषण दुर्गंध से परेशान हैं, जिससे आसपास के रिहायशी इलाकों में बीमारियां फैलने का खतरा भी बढ़ गया है।