6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan: मंत्री की बहन के बाद अब पूर्व सांसद की भतीजी का JNVU में डेपुटशन, उठने लगे कई सवाल

JNVU Deputation Controversy: मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की सह-आचार्य (विधि) डॉ. राजश्री चौधरी को जेएनवीयू जोधपुर में डेपुटेशन पर लाने का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि डॉ. चौधरी पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे भाजपा नेता की भतीजी है, जिससे इस पूरे प्रकरण को लेकर सियासी रंग भी गहराने लगा है।

2 min read
Google source verification

जोधपुर

image

Anil Prajapat

May 06, 2026

JNVU University

जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। पत्रिका फाइल फोटो

जोधपुर। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति (डेपुटेशन) को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। इस बार मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर की सह-आचार्य (विधि) डॉ. राजश्री चौधरी को जेएनवीयू जोधपुर में डेपुटेशन पर लाने का प्रस्ताव है। खास बात यह है कि डॉ. चौधरी पूर्व राज्यसभा सदस्य रहे भाजपा नेता की भतीजी है, जिससे इस पूरे प्रकरण को लेकर सियासी रंग भी गहराने लगा है।

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने 28 अप्रेल को एक पत्र में विश्वविद्यालय से इस प्रस्ताव पर सहमति मांगी है। पत्र में उल्लेख है कि यह मामला उप मुख्यमंत्री कार्यालय से आए पत्र के अनुसार जिसमें सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने अनुशंसा की है। अब अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय की सहमति पर निर्भर करेगा। हालांकि, उच्च शिक्षा विभाग के स्थापित नियमों के अनुसार सामान्य स्थिति में एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति नहीं दी जाती है।

पहले भी उठ चुका है विवाद

करीब एक साल पहले भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जब एक राज्य मंत्री की बहन, जो बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में दर्शनशास्त्र की प्रोफेसर थी, उन्हें जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में डेपुटेशन पर लाया गया था। उस समय शिक्षकों के विरोध के बाद उन्हें यूजीसी के एमएमटीसीसी सेंटर में समायोजित करना पड़ा था।

विधि संकाय में जगह ही खाली नहीं

आधिकारिक तौर पर मुझे पत्र नहीं मिला है। हालांकि मौखिक तौर पर मुझे जानकारी मिली थी लेकिन हमारे विधि संकाय में जगह ही खाली नहीं है। हमें जरूरत नहीं है।
-प्रो. पवन कुमार शुर्मा, कुलगुरु, जेएनवीयू जोधपुर

किसी भी विवि के एक्ट में डेपुटेशन का प्रोविजन नहीं

जेएनवीयू सहित किसी भी विवि के एक्ट में डेपुटेशन का प्रोविजन नहीं है। जेएनवीयू में पहले से ही दो तीन असिस्टेंट एकाउंट ऑफिसर (एएओ) और इंजीनियर डेपुटेशन पर लगे हैं और उनकी तनख्वाह का भार उठाना पड़ रहा है। हमारी पेंशन देने के तो पैसे नहीं है।
-प्रो. रामनिवास शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर (विधि संकाय) व अध्यक्ष, जेएनवीयू पेंशनर्स सोसायटी

ये भी पढ़ें

पति की हत्या मामले गिरफ्तार पत्नी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, बहन बोलीं- भाई के साथ मारपीट करती थी भाभी
कोटा
Kota Murder Case-1

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 May 2026 07:01 am

Published on:

06 May 2026 07:00 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan: मंत्री की बहन के बाद अब पूर्व सांसद की भतीजी का JNVU में डेपुटशन, उठने लगे कई सवाल

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

आंधी, तूफान और ओलावृष्टि से किसानों की टूटी कमर, जोधपुर में 2000 हेक्टेयर में प्याज की फसल बर्बाद

Onion crop destroyed in Jodhpur
जोधपुर

Rajasthan: राजस्थान की दो बड़ी योजनाओं में सरकार ने किया बदलाव, अब छात्राओं के खाते में सीधे आएंगे 70 हजार रुपए

Rajasthan Scooty Scheme
जोधपुर

Rain Alert: बैक टू बैक फिर आ रहा पश्चिमी विक्षोभ, मौसम विभाग ने दी आंधी और झमाझम बारिश की चेतावनी

IMD issues Heavy Rain Alert
जोधपुर

Rajasthan: बंगाल चुनाव में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का कमाल, 28 में से 26 सीटें जीताकर BJP को दिया बड़ा तोहफा

West Bengal Election Results
जोधपुर

राजस्थान में देश का पहला पंचगव्य चिकित्सा कोर्स शुरू, क्या मेडिकल जगत की सबसे बड़ी खोज होगा साबित ?

पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.