Rajasthan: मंत्री की बहन के बाद अब पूर्व सांसद की भतीजी का JNVU में डेपुटशन, उठने लगे कई सवाल

उच्च शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. मुकेश कुमार शर्मा ने 28 अप्रेल को एक पत्र में विश्वविद्यालय से इस प्रस्ताव पर सहमति मांगी है। पत्र में उल्लेख है कि यह मामला उप मुख्यमंत्री कार्यालय से आए पत्र के अनुसार जिसमें सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने अनुशंसा की है। अब अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय की सहमति पर निर्भर करेगा। हालांकि, उच्च शिक्षा विभाग के स्थापित नियमों के अनुसार सामान्य स्थिति में एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में प्रतिनियुक्ति नहीं दी जाती है।