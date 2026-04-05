Jodhpur Drug Factory: जोधपुर में सफेद ‘जहर’ के नेटवर्क पर एजीटीएफ का बड़ा एक्शन, करोड़ों की ड्रग्स जब्त

जोधपुर। राजस्थान में नशे के कारोबार के खिलाफ जारी अभियान के तहत एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और जोधपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए शहर की एक पॉश सोसाइटी में चल रही अवैध ड्रग फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में अंतरराष्ट्रीय बाजार में दो करोड़ रुपए से अधिक कीमत की तैयार ड्रग्स, नशीली गोलियां और भारी मात्रा में केमिकल बरामद किए गए हैं। पुलिस का मानना है कि यहां बड़े स्तर पर सिंथेटिक ड्रग्स तैयार करने की तैयारी चल रही थी।