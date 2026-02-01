जयपुर में नशे पर करारा वार: 8 लाख की MD ड्रग्स बरामद, 2.56 करोड़ रुपए से अधिक के जब्त मादक पदार्थ नष्ट

जयपुर: जिला जयपुर (दक्षिण) पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जब्तशुदा नशे की खेप को नष्ट किया। औषधि व्ययन समिति जयपुर (दक्षिण) की ओर से एनडीपीएस एक्ट की धारा 52-ए के तहत चयनित प्रकरणों में यह कार्रवाई की गई। नष्ट किए मादक पदार्थों की कीमत 2 करोड़ 56 लाख 75 हजार 110 रुपए है।