553 डीडीसी हैल्पर्स के पद स्वीकृत

प्रदेशभर के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण केन्द्रों पर लगातार बढ़ रहे रोगी भार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सेवारत फार्मासिस्ट लंबे समय से डीडीसी पर सहायक कर्मियों की कमी को लेकर मांग उठा रहे थे। उनका कहना था कि सीमित स्टाफ के कारण बढ़ते रोगी भार को संभालना मुश्किल हो रहा है। विभाग के इस फैसले को फार्मासिस्ट संवर्ग की बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।