1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

553 डीडीसी हैल्पर्स के पद स्वीकृत

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दवा वितरण केन्द्रों (डीडीसी) पर 553 डीडीसी हैल्पर्स को संविदा पर सेवाएं लेने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके आदेश निदेशक (जन स्वास्थ्य) डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने जारी किए। प्रदेशभर के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण केन्द्रों पर [&hellip;]

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Vikas Jain

Feb 01, 2026

sms hospital

file photo

जयपुर। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए दवा वितरण केन्द्रों (डीडीसी) पर 553 डीडीसी हैल्पर्स को संविदा पर सेवाएं लेने की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसके आदेश निदेशक (जन स्वास्थ्य) डॉ. रवि प्रकाश शर्मा ने जारी किए।

प्रदेशभर के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में दवा वितरण केन्द्रों पर लगातार बढ़ रहे रोगी भार को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। सेवारत फार्मासिस्ट लंबे समय से डीडीसी पर सहायक कर्मियों की कमी को लेकर मांग उठा रहे थे। उनका कहना था कि सीमित स्टाफ के कारण बढ़ते रोगी भार को संभालना मुश्किल हो रहा है। विभाग के इस फैसले को फार्मासिस्ट संवर्ग की बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

01 Feb 2026 10:43 pm

Published on:

01 Feb 2026 10:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / 553 डीडीसी हैल्पर्स के पद स्वीकृत
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कार्डियक अरेस्ट से हार रहे जीवन बचाने वाले ‘देवदूत’, SMS अस्पताल के डॉ. बी. एल. यादव का जाना नुकसान नहीं चेतावनी!

Dr BL Yadav
जयपुर

Union Budget 2026: बजट पर डोटासरा का CM भजनलाल पर निशाना, कहा- राजस्थान के लिए एक भी तोहफा ला नहीं सके

Union Budget 2026-27, Union Budget 2026-27 News, Union Budget 2026-27 Latest News, Union Budget 2026-27 Update News, Govind Singh Dotasara, CM Bhajanlal Sharma, Jaipur News, Rajasthan News, केन्द्रीय बजट 2026-27, केन्द्रीय बजट 2026-27 न्यूज, केन्द्रीय बजट 2026-27 लेटेस्ट न्यूज, केन्द्रीय बजट 2026-27 अपडेट न्यूज, गोविंद सिंह डोटासरा, सीएम भजनलाल शर्मा, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

जयपुर में फिर तेज रफ्तार का कहर: कार ने पैदल चल रहे दो युवकों को कुचला, हुई मौत

जयपुर

जयपुर बर्ड फेस्टिवल-2026: सांभर-नालियासर,मेनार में परिंदों की दुनिया से रूबरू हुए पक्षीप्रेमी

जयपुर

Jaipur: जयपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आई छात्रा, पांव कटकर दूर गिरा, मौके पर ही मौत

student death, student death in Jaipur, death by train, death by train in Jaipur, student's death after being hit by train, Jaipur News, Rajasthan News, छात्रा की मौत, जयपुर में छात्रा की मौत, ट्रेन से मौत, जयपुर में ट्रेन से मौत, ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.