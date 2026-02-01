कार्डियक अरेस्ट से हार रहे जीवन बचाने वाले ‘देवदूत’, SMS अस्पताल के डॉ. बी. एल. यादव का जाना नुकसान नहीं चेतावनी!

युवा फिजिशियन डॉ. जितेंद्र की मौत घर पर अचानक अटैक से हुई। डॉ. राजाराम रात को सोए और सुबह मृत पाए गए। एक साइलेंट हार्ट अटैक ने उन्हें बिना चेतावनी के छीन लिया। वहीं जयपुर के जाने-माने शिशु रोग विशेषज्ञ और जेके लोन अस्पताल के अधीक्षक डॉ. आर. के. गुप्ता का निधन 18 मार्च 2023 को SMS अस्पताल में हुआ। 2 फरवरी 2023 को ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद वे कोमा में थे। उन्होंने चिकित्सा क्षेत्र में अपना पूरा जीवन समर्पित किया था।