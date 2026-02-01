जयपुर बर्ड फेस्टिवल-2026: सांभर-नालियासर,मेनार में परिंदों की दुनिया से रूबरू हुए पक्षीप्रेमी

प्रतिभागियों ने नालियासर और सांभर साल्ट लेक का भ्रमण किया। सांभर झील के मध्य क्षेत्र तक पहुंचने के लिए छोटी ट्रेननुमा ‘बग्गी’ का उपयोग किया गया, जहां स्थानीय गाइड के अनुसार झील क्षेत्र में 20 हजार से अधिक पक्षियों की उपस्थिति दर्ज की गई। झील में हजारों पक्षियों को एक साथ विचरण करते देख प्रतिभागी अभिभूत नजर आए। इस दौरान 50 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी और स्थानीय पक्षी देखे गए, जिनमें फ्लेमिंगो, पेलिकन, ग्रेलेग गूज, बार-हेडेड गूज, स्पूनबिल, एवोसेट, किंगफिशर, कॉरमोरेंट और विभिन्न प्रजातियों के सैंडपाइपर प्रमुख रहे।