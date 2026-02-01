1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IMD Alert: 2 फरवरी को राजस्थान में बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

weather update: मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 2 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं 30–40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, वहीं कुछ जिलों में घना कोहरा भी असर दिखाएगा।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 01, 2026

IMD Alert

फोटो-पत्रिका

Rajasthan weather: जयपुर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 2 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं 30–40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, वहीं कुछ जिलों में घना कोहरा भी असर दिखाएगा।

विशेष रूप से कोटा, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग के जिलों में बादल छाने के साथ वर्षा गतिविधियां जारी रहने का अनुमान है। बूंदी, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ और कोटा में भी गर्जना के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहेगा।

2 फरवरी को संभावित बारिश वाले जिले

संभाग/क्षेत्रजिले
अजमेर संभागअजमेर, भीलवाड़ा
जयपुर संभागटोंक
कोटा संभागकोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां
उदयपुर संभागबांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, उदयपुर, चित्तौडगढ
भरतपुर संभागधौलपुर (गरज-चमक/हवा)

पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश जिलों में 2 फरवरी को कोई विशेष चेतावनी नहीं है।

जयपुर शहर मौसम पूर्वानुमान-(1–7 फरवरी 2026)

दिनांकमौसम की स्थितिअधिकतम तापमान (°C)न्यूनतम तापमान (°C)
01 फरवरी 2026मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना2313
02 फरवरी 2026मध्यम से घना कोहरा छाने की संभावना2212
03 फरवरी 2026आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना2212
04 फरवरी 2026आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना2311
05 फरवरी 2026आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना2412
06 फरवरी 2026आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना2513
07 फरवरी 2026आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना2614

ये भी पढ़ें

Organic Agriculture: राजस्थान में 10 हजार नई गोशालाओं की जरूरत, गो आधारित प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा
जयपुर
largest cattle wildlife sanctuary damoh 8000 cows shelter mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 04:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IMD Alert: 2 फरवरी को राजस्थान में बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

जयपुर बर्ड फेस्टिवल-2026: सांभर-नालियासर,मेनार में परिंदों की दुनिया से रूबरू हुए पक्षीप्रेमी

जयपुर

Jaipur: जयपुर में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आई छात्रा, पांव कटकर दूर गिरा, मौके पर ही मौत

student death, student death in Jaipur, death by train, death by train in Jaipur, student's death after being hit by train, Jaipur News, Rajasthan News, छात्रा की मौत, जयपुर में छात्रा की मौत, ट्रेन से मौत, जयपुर में ट्रेन से मौत, ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, जयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
जयपुर

कानोता-चंदलाई-नेवटा… जयपुर के नए इको टूरिज्म ठिकाने

जयपुर

Jaipur News : जिस डॉक्टर ने दी 'नई जिंदगी' उसे मौत ले गई, डॉ. बी.एल. यादव का कार्डियक अरेस्ट से निधन

जयपुर

Gold-Silver Price: चांदी आज 25 हजार फिर टूटी, सोना भी भरभराकर गिरा, जानें सोना-चांदी के ताजा भाव

gold-silver price update
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.