IMD Alert: 2 फरवरी को राजस्थान में बदलेगा मौसम, कई जिलों में बारिश का अलर्ट जारी

Rajasthan weather: जयपुर। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बदलाव देखने को मिलेगा। मौसम केंद्र जयपुर के अनुसार 2 फरवरी को पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर तेज हवाएं 30–40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती हैं, वहीं कुछ जिलों में घना कोहरा भी असर दिखाएगा।