Jaipur News : जिस डॉक्टर ने दी ‘नई जिंदगी’ उसे मौत ले गई, डॉ. बी.एल. यादव का कार्डियक अरेस्ट से निधन

डॉ. बी.एल. यादव और डॉ. शालू गुप्ता की टीम ने हाल ही में एक ऐसी सर्जरी को अंजाम दिया था, जिसे चिकित्सा विज्ञान में बेहद जटिल माना जाता है। दरअसल, 18 साल की एक युवती, जो पिछले 6 महीनों से असहनीय दर्द और पेट में बढ़ती गांठ से परेशान थी, उसके लिए डॉ. यादव मसीहा बनकर आए।



जांच में पता चला कि 10 किलो वजनी गांठ युवती के लिवर, किडनी और पेट की मुख्य धमनी से बुरी तरह चिपकी हुई थी। डॉ. यादव के नेतृत्व में डॉ. शालू गुप्ता, डॉ. हेमलता और अन्य सहयोगियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद इस गांठ को सफलतापूर्वक शरीर से अलग कर दिया। मरीज अब पूरी तरह स्वस्थ है और उसे अस्पताल से छुट्टी भी दी जा चुकी है।