Organic Agriculture: राजस्थान में 10 हजार नई गोशालाओं की जरूरत, गो आधारित प्राकृतिक खेती को मिलेगा बढ़ावा

Cow Shelter: जयपुर। प्रदेश में रासायनिक खेती से प्रभावित होती मिट्टी की उर्वरता, घटती किसान आय और बढ़ते पर्यावरण संकट के बीच अब गो आधारित प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। अखिल भारतीय गोशाला सहयोग परिषद ने राजस्थान में कम से कम 10 हजार नई गोशालाओं की आवश्यकता जताते हुए राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से अनुदान एवं ठोस नीति समर्थन के लिए हस्तक्षेप की मांग की है।