LPG cylinder: अवैध गैस रिफिलिंग पर बड़ी कार्रवाई, 29 सिलेंडर और उपकरण जब्त, एफआईआर की तैयारी

जयपुर में अवैध गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ हुई यह कार्रवाई प्रशासन की सख्ती और जवाबदेही को दर्शाती है। इस तरह की गतिविधियां न केवल उपभोक्ताओं का आर्थिक शोषण करती हैं, बल्कि गंभीर सुरक्षा खतरा भी पैदा करती हैं। जिला प्रशासन द्वारा “ऑपरेशन प्रवर्तन” के तहत लगातार निगरानी और छापेमारी सराहनीय कदम है। हालांकि, इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए आम नागरिकों की भागीदारी भी उतनी ही जरूरी है। लोगों को जागरूक होकर ऐसी गतिविधियों की सूचना देनी चाहिए, ताकि सुरक्षित और पारदर्शी गैस आपूर्ति प्रणाली सुनिश्चित की जा सके।