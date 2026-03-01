Weather Report 18 March: राजस्थान में सुबह से अलर्ट पर अलर्ट जारी, अब देर रात 12 जिलों में आई बारिश की चेतावनी

IMD Aler: जयपुर. मौसम विभाग ने तत्काल चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के कई जिलों में खराब मौसम की संभावना जताई है। भरतपुर और अलवर जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जहां मेघगर्जन, आकाशीय बिजली और 30-40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, सीकर, झुंझुनूं, टोंक,चूरू,नागौर, जोधपुर,सीकर,झुंझूनुं व बाडमेर जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां भी गरज-चमक और 20-30 किमी प्रति घंटे की हवा चलने की संभावना है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर रहने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।