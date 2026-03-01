Lion safari: नाहरगढ़ जैविक उद्यान में सैलानियों का रिकॉर्ड हुजूम, एक दिन में 6 हजार से अधिक पहुंचे पर्यटक

एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड़ के अनुसार सुहावने मौसम और अवकाश का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित उद्यान पहुंचे। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए लायन सफारी और टाइगर सफारी सबसे बड़ा आकर्षण बनी हुई हैं। रविवार को 457 सैलानियों ने इन सफारियों का रोमांचक अनुभव लिया। बाघों की दहाड़ और शेरों की शाही चाल ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।