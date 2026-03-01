22 मार्च 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Lion safari: नाहरगढ़ जैविक उद्यान में सैलानियों का रिकॉर्ड हुजूम, एक दिन में 6 हजार से अधिक पहुंचे पर्यटक

Jaipur tourism: टाइगर और लायन सफारी बनी मुख्य आकर्षण, पर्यटकों ने लिया रोमांचक अनुभव। बेहतर व्यवस्थाओं और सुरक्षा के चलते बढ़ी लोकप्रियता, वन विभाग की सराहनीय पहल।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Mar 22, 2026

Nahargarh Biological Park: जयपुर. नाहरगढ़ जैविक उद्यान इन दिनों पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। रविवार को यहां सैलानियों का ऐसा सैलाब उमड़ा कि एक ही दिन में 6 हजार से अधिक लोगों ने उद्यान का रुख किया, जो अब तक का रिकॉर्ड बन गया है। कुल 6,029 पर्यटकों ने वन्यजीवों का दीदार कर प्रकृति और रोमांच का भरपूर आनंद लिया।

एसीएफ देवेन्द्र सिंह राठौड़ के अनुसार सुहावने मौसम और अवकाश का दिन होने के कारण बड़ी संख्या में लोग परिवार सहित उद्यान पहुंचे। यहां आने वाले पर्यटकों के लिए लायन सफारी और टाइगर सफारी सबसे बड़ा आकर्षण बनी हुई हैं। रविवार को 457 सैलानियों ने इन सफारियों का रोमांचक अनुभव लिया। बाघों की दहाड़ और शेरों की शाही चाल ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।

नाहरगढ़ जैविक उद्यान न केवल जयपुर बल्कि अन्य जिलों और राज्यों से आने वाले पर्यटकों के लिए भी प्रमुख पर्यटन स्थल बनता जा रहा है। शहर के नजदीक हरियाली से घिरा यह स्थान वन्यजीव प्रेमियों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है। यहां परिवार के साथ घूमने के साथ-साथ प्राकृतिक वातावरण में समय बिताने का अनूठा अवसर मिलता है।

उप वन संरक्षक विजयपाल सिंह के निर्देशन में उद्यान में पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रविवार को एसीएफ राठौड़ और रेंजर शुभम शर्मा ने सफारियों की निगरानी कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। टूरिज्म मैनेजमेंट टीम द्वारा टिकटिंग, वाहन व्यवस्था, मार्गदर्शन और स्वच्छता को लेकर बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित किया गया।

वन विभाग की सतत निगरानी और सुव्यवस्थित व्यवस्था के कारण नाहरगढ़ जैविक उद्यान आज राज्य के प्रमुख वन्यजीव पर्यटन स्थलों में शामिल हो चुका है। यह उद्यान पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ लोगों को शिक्षाप्रद और मनोरंजक अनुभव भी प्रदान कर रहा है।

ये भी पढ़ें

LPG Supply: कालाबाजारी पर सख्त निर्देश, घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग रोकने के लिए चलेंगे अभियान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

22 Mar 2026 09:30 pm

Published on:

22 Mar 2026 09:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Lion safari: नाहरगढ़ जैविक उद्यान में सैलानियों का रिकॉर्ड हुजूम, एक दिन में 6 हजार से अधिक पहुंचे पर्यटक

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Weather Aleat 22 March: राजस्थान में मौसम विभाग ने देर रात अलर्ट जारी, आगामी 3 घंटे में इन 5 जिलों में होगी बारिश

climate change, Delhi NCR, Delhi Weather Forecast, downpour, drizzle, HeaT WAVE, heavy rainfall, Heavy rainfall alert June 2025, Heavy Rainfall Report, Hurricane, IMD, IMD latest rain forecast, IMD latest weather forecast, imd monsoon forecast, IMD weather bulletin, rain, rain forecast, rain radar, rain showers, rain today, rainfall, rainstorm, temperature, weather, Weather forecast, weather radar, winter storm warning, Weather Update, IMD Alert, Heavy Rain Alert, Western Disturbance, North India Weather,48 Hours Weather Alert, Rainfall Warning, Strong Winds 40 km/h, Weather Forecast India, North India Rain Forecast,Rain and Wind Alert,Weather Change India,Delhi Weather, UP Weather, Rajasthan Weather, Punjab Haryana Weather,North India Weather Update
जयपुर

Shri Shiv Mahapuran Katha : पीएम मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को नई मजबूती मिली, सीएम भजनलाल ने कही बड़ी बात

Shri Shiv Mahapuran Katha Jaipur Rajasthan CM Bhajanlal said a big thing PM Modi leadership Sanatan culture got a new strength
जयपुर

Spy Arrested: राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, सिविलकर्मी गिरफ्तार, पाक हैंडलर्स को पहुंचा रहा था जानकारी

Jaipur news, Rajasthan intelligence, Assam airforce news, Chabua airbase, Indian airforce leak, Espionage case India, Pakistan spy network, Military secrets leak, Sumit Kumar arrest, Airforce sensitive data, Social media espionage, Defence security breach, Rajasthan police action, Central investigation India, MT staff scandal**
जयपुर

Rajasthan Murder: मामूली विवाद में खूनी खेल, छोटे भाई ने कुल्हाड़ी से बड़े भाई को मौत के घाट उतारा, इलाके में सनसनी

Viratnagar murder case, Rajasthan crime news, brother kills brother India, axe attack Rajasthan, family dispute murder, Jaipur rural crime news, shocking murder case India, police investigation Rajasthan, domestic violence case India, Rajasthan breaking news, crime news India today, Viratnagar news update, accused absconding case, Indian crime story, rural crime Rajasthan
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग का राजस्थान के इन 4 जिलों में आज बारिश का येलो अलर्ट, जानें 25-26 मार्च को कैसा मौसम

Weather Update Meteorological Department today Rajasthan in these 4 districts rain yellow alert Know 25-26 March weather
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.