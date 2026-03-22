LPG Supply: कालाबाजारी पर सख्त निर्देश, घरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग रोकने के लिए चलेंगे अभियान

मुख्य सचिव ने बैठक में गैस वितरण व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि उपभोक्ताओं को समय पर गैस उपलब्ध हो और आपूर्ति पूरी तरह सुचारू बनी रहे। उन्होंने कहा कि एलपीजी वितरण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ओटीपी आधारित डिलीवरी प्रणाली को सख्ती से लागू किया जाए। साथ ही गैस एजेंसियों द्वारा पासबुक एंट्री और ‘पहले आओ, पहले पाओ’ प्रणाली का भी पूरी तरह पालन कराया जाए।