संगकारा बोले: पहले सोशल मीडिया का प्रभाव नहीं था, आज खिलाड़ियों पर ज्यादा दबाव, वैभव सूर्यवंशी ने कहा: अभी तक तो हर गेंद बाउंड्री तक जा रही

जयपुर। राजस्थान रॉयल्स के कोच कुमार संगकारा ने कहा कि आज के दौर में क्रिकेट खिलाड़ियों पर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा दबाव है। उन्होंने बताया कि जब वे खुद खेलते थे, तब सोशल मीडिया का प्रभाव इतना नहीं था, लेकिन अब खिलाड़ियों को सिर्फ अपनी फ्रेंचाइजी ही नहीं, बल्कि परिवार, फैंस और देश की अपेक्षाओं पर भी खरा उतरना पड़ता है।जयपुर के एक होटल में आयोजित ‘हेलमेट लॉन्च इवेंट’ के दौरान यह बात कही।। इस कार्यक्रम में युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, स्पिनर रवि बिश्नोई और तेज गेंदबाज संदीप शर्मा भी मौजूद रहे। यूरोप की स्मार्टफोन कंपनी एचएमडी ग्लोबल ने इस दौरान राजस्थान रॉयल्स के साथ अपनी साझेदारी को आधिकारिक रूप से पेश किया।