राजस्थान में मरीजों की सेहत से खिलवाड़: खांसी, बुखार, दर्द व अन्य बीमारियों की दवाईयां जांच में फेल, मचा हड़कंप, ड्रग विभाग की बड़ी कार्रवाई

दवा नियंत्रण विभाग ने 16 फरवरी से 28 फरवरी 2026 के बीच प्रदेशभर में विशेष जांच अभियान चलाया था। इस दौरान विभिन्न दवा दुकानों और स्टॉकर्स से दवाओं के रैंडम सैंपल लिए थे। जांच रिपोर्ट आने के बाद आयुक्तालय के औषधि नियंत्रक प्रथम अजय फाटक और औषधि नियंत्रक द्वितीय मनोज धीर ने इन दवाओं को 'नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी' घोषित कर दिया। विभाग ने औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के तहत इन दवाओं के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।