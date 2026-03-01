Shiv Mahapuran Katha: भगवान शिव ‘मृत्युंजय’ हैं और उनकी भक्ति से व्यक्ति जीवन के संकटों और भय पर प्राप्त कर सकता है विजय

मुख्यमंत्री शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि सनातन संस्कृति के पर्व, उत्सव और धार्मिक परंपराएं समाज को एकजुट और सशक्त बनाने का कार्य करती हैं। उन्होंने कहा कि नवरात्र और नववर्ष के इस शुभ समय में शिव महापुराण कथा का आयोजन शिव और शक्ति के दिव्य संगम का प्रतीक है। मां दुर्गा की आराधना जहां जीवन में शक्ति का संचार करती है, वहीं शिव महापुराण कथा मन को शांति और आत्मिक संतुलन प्रदान करती है।