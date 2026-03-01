Spy Arrested: राजस्थान इंटेलिजेंस की बड़ी कार्रवाई, सिविलकर्मी गिरफ्तार, पाक हैंडलर्स को पहुंचा रहा था जानकारी

जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी लड़ाकू विमानों की लोकेशन, मिसाइल सिस्टम और अधिकारियों व कर्मचारियों से संबंधित गोपनीय जानकारी साझा करता था। वह अपने नाम से जारी मोबाइल नंबरों का उपयोग कर सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क में रहता था और बदले में आर्थिक लाभ प्राप्त करता था। इस मामले में आरोपी के खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 और बीएनएस, 2023 की विभिन्न धाराओं में जयपुर स्थित विशेष पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। सुरक्षा एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भी जांच कर रही हैं।