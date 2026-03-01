Shri Shiv Mahapuran Katha : पीएम मोदी के नेतृत्व में सनातन संस्कृति को नई मजबूती मिली, सीएम भजनलाल ने कही बड़ी बात

सीएम भजनलाल ने कहा कि हमारी सनातन संस्कृति में कथाएं, उत्सव और त्योहार समाज को सशक्त करने का काम करते हैं। नवरात्र और नववर्ष के पावन अवसर पर शिव महापुराण कथा का आयोजन शिव और शक्ति के अद्भुत संगम का प्रतीक है। मां दुर्गा की आराधना से जीवन में शक्ति का संचार होता है। वहीं, शिव महापुराण कथा की अमृतवर्षा से मन में शांति और मोक्ष का बोध होता है।