डिजिटल दौर में ध्यान आकर्षण वास्तविक धन बनकर उभरा

डॉ. नितिन राजवंशी, लेखक व डिजिटल अवेयरनेस एक्सपर्ट
डिजिटल युग में ध्यान आकर्षण दुनिया के सबसे कीमती संसाधनों में से एक बनकर उभरा है। जहां पारंपरिक अर्थव्यवस्थाएं पैसे, श्रम और वस्तुओं के इर्द-गिर्द घूमती हैं, वहीं ऑनलाइन इकोसिस्टम एक कहीं अधिक अमूर्त चीज पर चलता है- ध्यान। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन फोरम, कंटेंट बनाने वाले और डिजिटल समुदाय- ये सभी एक ही दुर्लभ चीज के लिए होड़ करते हैं- इंसानों का सीमित ध्यान। इस नए माहौल में ध्यान पैसे की तरह काम करता है। इसे कमाया जाता है, खर्च किया जाता है, निवेश किया जाता है और कभी-कभी बर्बाद भी किया जाता है।
डिजिटल समुदाय इस बात पर फलते-फूलते या बिखर जाते हैं कि उनके भीतर ध्यान का प्रवाह कैसा है। ध्यान अर्थव्यवस्था की अवधारणा एक साधारण वास्तविकता से उपजी है- इंसानी ध्यान सीमित होता है। हर इंसान के पास दिन में केवल चौबीस घंटे होते हैं और उस समय का केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही डिजिटल कंटेंट देखने में लगाया जा सकता है। फिर भी, इंटरनेट जानकारी की लगभग अनंत धारा पैदा करता है- पोस्ट, वीडियो, ट्वीट, लेख, लाइवस्ट्रीम, पॉडकास्ट और भी बहुत कुछ। क्योंकि जानकारी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ध्यान सीमित है, इसलिए ध्यान ही वह केंद्रीय संसाधन बन जाता है जिसे हर कोई पाना चाहता है। कंपनियों ने इस बदलाव को जल्दी ही भांप लिया। सीधे उत्पाद बेचने के बजाय, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजर्स का ध्यान खींचने और उसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यूजर जितनी ज्यादा देर तक किसी प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं, उन्हें उतने ही ज्यादा विज्ञापन दिखाई देते हैं, वे उतना ही ज्यादा डेटा बनाते हैं और प्लेटफॉर्म उतना ही ज्यादा कीमती बन जाता है। ध्यान एक प्रकार की मान्यता के रूप में काम करता है। जब लोगों को अपनी पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, तो उन्हें लगता है कि समुदाय ने उन्हें पहचाना है। इसके विपरीत, जिस कंटेंट पर कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, वह योगदानकर्ताओं का उत्साह तोड़ देता है, जिससे वे पीछे हट जाते हैं।
ध्यान केवल लोकप्रियता का पैमाना ही नहीं है- बल्कि यह वह माध्यम है जिसके जरिये समुदाय भागीदारी को स्वीकार करते हैं। इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर विज्ञापन राजस्व, प्रायोजन, सब्सक्रिप्शन और मर्चेंडाइज की बिक्री के माध्यम से ध्यान को आय में बदलते हैं। उनके दर्शक जितने बड़े होते हैं, उनकी कमाई की क्षमता उतनी ही अधिक होती है। इस मुद्रीकरण ने ध्यान को एक कॅरियर मार्ग में बदल दिया है। डिजिटल समुदायों को ध्यान आकर्षित करने और गुणवत्तापूर्ण परस्पर क्रियाओं को बनाए रखने के बीच के तनाव को सावधानी से संभालना होगा। डिजिटल समुदायों का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ध्यान का प्रबंधन कितनी बुद्धिमानी से किया जाता है।
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