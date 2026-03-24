डिजिटल दौर में ध्यान आकर्षण वास्तविक धन बनकर उभरा

डिजिटल समुदाय इस बात पर फलते-फूलते या बिखर जाते हैं कि उनके भीतर ध्यान का प्रवाह कैसा है। ध्यान अर्थव्यवस्था की अवधारणा एक साधारण वास्तविकता से उपजी है- इंसानी ध्यान सीमित होता है। हर इंसान के पास दिन में केवल चौबीस घंटे होते हैं और उस समय का केवल एक छोटा-सा हिस्सा ही डिजिटल कंटेंट देखने में लगाया जा सकता है। फिर भी, इंटरनेट जानकारी की लगभग अनंत धारा पैदा करता है- पोस्ट, वीडियो, ट्वीट, लेख, लाइवस्ट्रीम, पॉडकास्ट और भी बहुत कुछ। क्योंकि जानकारी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन ध्यान सीमित है, इसलिए ध्यान ही वह केंद्रीय संसाधन बन जाता है जिसे हर कोई पाना चाहता है। कंपनियों ने इस बदलाव को जल्दी ही भांप लिया। सीधे उत्पाद बेचने के बजाय, कई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूजर्स का ध्यान खींचने और उसे बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। यूजर जितनी ज्यादा देर तक किसी प्लेटफॉर्म पर रुकते हैं, उन्हें उतने ही ज्यादा विज्ञापन दिखाई देते हैं, वे उतना ही ज्यादा डेटा बनाते हैं और प्लेटफॉर्म उतना ही ज्यादा कीमती बन जाता है। ध्यान एक प्रकार की मान्यता के रूप में काम करता है। जब लोगों को अपनी पोस्ट पर प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, तो उन्हें लगता है कि समुदाय ने उन्हें पहचाना है। इसके विपरीत, जिस कंटेंट पर कम या बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता, वह योगदानकर्ताओं का उत्साह तोड़ देता है, जिससे वे पीछे हट जाते हैं।