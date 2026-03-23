आपकी बात: वैश्विक जरूरतों के अनुरूप किस तरह के पाठ्यक्रमों पर फोकस होना चाहिए?

बच्चों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए उनकी जिज्ञासा को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्हें प्रश्न पूछने, तर्क करने और स्वयं समाधान खोजने का अवसर मिलना चाहिए। प्रयोग आधारित शिक्षा, विज्ञान किट, पुस्तकों और प्रकृति अवलोकन से सीखना अधिक प्रभावी बनता है। असफलताओं को सीख का हिस्सा मानते हुए संवाद और डिजिटल संसाधनों का रचनात्मक उपयोग बच्चों की सोच को गहराई देता है। - दीपु पाटीदार, झालावाड़