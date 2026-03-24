देश में अब गैर सरकारी मुद्रा बनता जा रहा सोना

सेबी ने हाल में एक्टिव इक्विटी स्कीम को सोना व चांदी में निवेश की अनुमति दी है। पहले यह स्कीम, जिसमें 20-35% डेट बॉन्ड और गैर-इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल थे, अब सोने और चांदी से जुड़े निवेश जैसे गोल्ड/सिल्वर ईटीएफ को भी शामिल कर लिया गया है। इसका उद्देश्य है कि जब शेयर बाजार में गिरावट आए, तो सोने और चांदी की संभावित बढ़त से नुकसान की पूर्ति हो सके। 2024 में सोने की कीमतें बढऩे के बावजूद, सोने में निवेश की मांग 29% बढ़ी है, जो 2013 के बाद से सबसे अधिक है। सोने की कीमत मामूली गिरावट के बावजूद लगातार बढ़ रही है और हर ऊंचाई पर पहुंचकर कुछ समय के लिए स्थिर हो रही है। यह अपनी आंतरिक मूल्य संरचना को भी बनाए रखता है। यह अभी तक सीधे लेनदेन के लिए आधिकारिक मुद्रा नहीं है, पर इसे विकल्प के रूप में स्वीकार किया जाने लगा है और लोग इसे गैर-सरकारी मुद्रा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं।