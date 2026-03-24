राजग के चुनावी चक्रव्यूह में फंस गया विपक्ष

संसद के उच्च सदन में विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की सीटें घटकर 74 रह गई हैं। कांग्रेस के 28 सांसद हैँ, जबकि तृणमूल कांग्रेस के 13। वैसे राजग और 'इंडिया' गठबंधन से इतर दलों के भी राज्यसभा में 28 सांसद हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 10 आम आदमी पार्टी के हैं, जबकि जगन मोहन रेड्डी की वाइएसआरसीपी के सात। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल का दर्जा और इसीलिए नेता प्रतिपक्ष का पद तो बचाने में सफल रही है, लेकिन राज्य-दर-राज्य विधायकों का उससे मोहभंग उजागर हो गया है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों की स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता पर संदेह जताने वाले विपक्ष के विधायकों ने जिस तरह हरियाणा से लेकर बिहार और ओडिशा तक क्रॉसवोटिंग या मतदान से दूर रहकर राजग की राह आसान बनाई है, उससे विपक्ष, खासकर कांग्रेस के नेतृत्व पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। कांग्रेस पर अल्पसंख्यक तुष्टिकरण की राजनीति करने के आरोप भाजपा अरसे से लगा रही है। तेलंगाना और कर्नाटक विधानसभा चुनाव परिणामों से अल्पसंख्यक मतदाताओं के कांग्रेस की ओर लौटने के संकेत भी मिले, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से हाल के राज्यसभा चुनाव में अल्पसंख्यक विधायकों ने भी उसे दगा दिया। इनमें से दो तो हरियाणा के हैं, जहां सत्ता में वापसी की कांग्रेस की उम्मीदें अभी तक जिंदा हैं। हरियाणा में दो कांग्रेसी मुस्लिम विधायकों- मोहम्मद इलियास और मोहम्मद इजरायल ने बाकायदा भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में क्रॉसवोटिंग की। ओडिशा में भी कांग्रेस विधायक सोफिया फिरदौस ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार दिलीप रे को वोट दिया।