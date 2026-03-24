जयपुर में गृह प्रवेश के कुछ घंटे बाद फ्लैट में लगी आग, सामान जलकर हुआ खाक

Jaipur News: जयपुर के रामनगरिया थाना इलाके में सोमवार शाम एक फ्लैट में आग लगने से बड़ा नुकसान हो गया। खास बात यह रही कि फ्लैट मालिक ने इसी दिन गृह प्रवेश किया था और कुछ ही घंटों बाद आग लगने से घर में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। यह घटना रामनगरिया थाने के पास स्थित भव्य ग्रीन अपार्टमेंट के 11 मंजिला टावर की नौवीं मंजिल पर हुई। यहां रहने वाले व्यापारी दीपक माहेश्वरी ने हाल ही में यह फ्लैट खरीदा था। वे पहले इसी फ्लैट में किराए पर रहते थे और अब गृह प्रवेश के बाद स्थायी रूप से रहने की तैयारी कर रहे थे।