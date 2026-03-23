जोधपुर में ITBP जवान से अवैध संबंध पर सवाल किया तो भड़का, मां को धक्का देकर गिराया, पत्नी का गला दबाया

पीड़ित पत्नी रेखा कंवर ने भगत की कोठी थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने बताया कि शादी को 17 साल हो चुके हैं और उनके तीन बच्चे हैं। पत्नी का आरोप है कि पति के कई महिलाओं के साथ अवैध संबंध हैं और जब भी इस बारे में सवाल किया जाता है तो वह मारपीट पर उतर आता है। साथ ही उसने यह भी कहा कि पति ने घर खर्च देना भी बंद कर दिया है, जिससे बच्चों के पालन-पोषण में दिक्कत हो रही है।