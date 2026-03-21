खाटूश्यामजी मंदिर की जासूसी की खबरों पर ब्रेक: सीकर SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अफवाह

सीकर एसपी ने बताया कि खाटूश्यामजी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हाल ही में इमरजेंसी रिस्पांस टीम (ERT) द्वारा मॉक ड्रिल भी की गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बैगेज स्कैनर लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न एजेंसियां लगातार निगरानी और समन्वय बनाए हुए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके।