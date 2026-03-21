21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

खाटूश्यामजी मंदिर की जासूसी की खबरों पर ब्रेक: सीकर SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अफवाह

Khatu Shyamji Temple News: सीकर एसपी ने खाटूश्यामजी मंदिर की जासूसी से जुड़ी खबरों को अफवाह बताया। गाजियाबाद SIT जांच में भी ऐसा कोई इनपुट नहीं मिला। पढ़िए पूरी खबर।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Himesh Rana

Mar 21, 2026

Khatu Shyamji Temple News: सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटूश्यामजी मंदिर को लेकर चल रही जासूसी की चर्चाओं पर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट रूप से विराम लगा दिया है। सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बताते हुए कहा कि अब तक उनके पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है, जिससे यह साबित हो कि किसी जासूसी गिरोह ने खाटूश्यामजी मंदिर की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाकिस्तान भेजी हो। ये जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गाजियाबाद में इस मामले की जांच कर रही SIT की टीम से भी संपर्क किया गया है, लेकिन वहां से भी ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

गाजियाबाद गिरफ्तारी के बाद फैली थी चर्चा

दरअसल, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने 14 मार्च को जासूसी गिरोह के 6 सदस्य मलिक (23), साने इरम उर्फ महक (25), प्रवीन (19), राज वाल्मीकि (21), शिवा वाल्मीकि (20) और रितिक गंगवार (23) को गिरफ्तार किया था। इसके बाद यह चर्चा तेजी से फैल गई कि इस गिरोह ने सीकर के खाटूश्यामजी मंदिर और आसपास के इलाकों की फोटो-वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजे हैं। हालांकि, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह महज अपुष्ट जानकारी थी, जिसे बिना सत्यापन के फैलाया गया।

मोबाइल में मिले संदिग्ध फोटो-वीडियो

गाजियाबाद पुलिस की जांच में गिरफ्तार आरोपियों के मोबाइल फोन से कई संवेदनशील स्थानों के फोटो और वीडियो मिले हैं। इनमें रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थान भी शामिल हैं। इसके अलावा मोबाइल में विदेशी नंबरों के साथ चैटिंग के सबूत भी मिले हैं। जिससे जांच एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के साथ-साथ शासकीय गुप्त अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।

खाटूश्यामजी में सुरक्षा बढ़ाने की तैयारी

सीकर एसपी ने बताया कि खाटूश्यामजी मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। ऐसे में सुरक्षा को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। हाल ही में इमरजेंसी रिस्पांस टीम (ERT) द्वारा मॉक ड्रिल भी की गई है। उन्होंने कहा कि मंदिर परिसर में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए बैगेज स्कैनर लगाने की योजना बनाई जा रही है, जिसे जल्द ही लागू किया जाएगा। साथ ही, विभिन्न एजेंसियां लगातार निगरानी और समन्वय बनाए हुए हैं ताकि किसी भी संभावित खतरे से निपटा जा सके।

ये भी पढ़ें

पानी पर रॉयल्टी नहीं देंगे, राजस्थान सरकार का साफ इनकार: अब सीएम भगवंत मान ने कोर्ट जाने का किया ऐलान
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

21 Mar 2026 02:01 pm

Hindi News / Rajasthan / Sikar / खाटूश्यामजी मंदिर की जासूसी की खबरों पर ब्रेक: सीकर SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया अफवाह

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Sikar: खाटू धाम में हाई अलर्ट; VIP दर्शन बंद, जासूसी नेटवर्क के खुलासे के बाद मंदिर की सुरक्षा बढ़ी, हर श्रद्धालु की जांच

खाटू धाम में सुरक्षा के कड़े इंतजाम, पत्रिका फोटो
सीकर

Rajasthan Farmers: किसानों को राहत, गाइडलाइन में बदलाव; नहीं लगाने पड़ेंगे पटवारियों के चक्कर

सीकर

‘भाभी के जीजा से अवैध संबंध थे, इसलिए…’, शादी के 120 दिन बाद पति का खौफनाक अंत, भाई के आरोपों ने दिल दहला दिया

Sikar Suicide Case
सीकर

मेरी पत्नी और जीजा में अवैध संबंध हैं… चार महीने पहले ही दूल्हा बने युवक ने उठाया खौफनाक कदम…

crime news demo pic
सीकर

Rajasthan : पाकिस्तान भेजी जा रही थी खाटूश्यामजी मंदिर की लोकेशन और वीडियो, जासूसी के बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

Khatu Shyam Ji Temple
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.