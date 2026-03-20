चित्तौड़गढ़: सोते बुजुर्ग के कानों से सोने की मुरकियां ले भागे बदमाश; घर के लोग पीछा न करे इसलिए बाहर से लगा गए दरवाजे

घटना के बाद जब बुजुर्ग की पत्नी बाहर आई तो पूरी घटना का पता चला। परिवार के अन्य सदस्यों ने जब बाहर निकलने की कोशिश की तो पाया कि बदमाशों ने उनके पौत्र के कमरे का दरवाजा बाहर से तौलिये से बांध दिया था, ताकि कोई उनका पीछा न कर सके। इसी बीच दूसरी मंजिल पर सो रहे बेटे भी नीचे आए, लेकिन तब तक आरोपी भाग चुके थे।