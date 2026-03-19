भरतपुर में तीन मिनट तक महिला की गर्दन दबोचे रहा लेपर्ड, घसीटने की कोशिश; फिर ऐसे बची जान

सूचना मिलने के बाद वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। ड्रोन की मदद से खेतों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन अभी तक किसी प्रकार का कोई स्पष्ट मूवमेंट नहीं मिला है। आपको बता दें, अधिकारियों ने यह भी कहा कि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि हमला करने वाला जानवर लेपर्ड ही था। फिलहाल प्रशासन ने ग्रामीणों को सतर्क रहने, अकेले खेतों में न जाने और समूह में काम करने की सलाह दी है।