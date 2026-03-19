जयपुर में ट्रैफिक जाम का समाधान! द्रव्यवती नदी के ऊपर बनेगी 7 किमी लंबी एलिवेटेड रोड

Jaipur News: जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से राहत देने के लिए एक बड़ी योजना सामने आई है। जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) द्रव्यवती नदी के ऊपर एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रहा है। इस प्रोजेक्ट के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार की जा रही है। अगर यह योजना सफल होती है, तो शहर के कई व्यस्त इलाकों में ट्रैफिक का दबाव काफी कम हो सकता है। लोगों को कहीं न कहीं ट्रैफिक से निजात मिल सकती है।