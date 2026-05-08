Rajasthan : भरतपुर-ब्यावर ग्रीन एक्सप्रेस-वे के खिलाफ एकजुट हुए गांव, गुस्साए किसान बोले- जमीन गई तो उजड़ जाएंगे परिवार

भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को लेकर आयोजित इस जनसुनवाई में भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं एसडीएम दीपक मित्तल मौजूद रहे। इस दौरान प्रभावित गांवों के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि एक्सप्रेस-वे के नाम पर हजारों बीघा उपजाऊ कृषि भूमि अधिग्रहित की जा रही है। जिससे किसानों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। कई किसानों ने बताया कि उनकी पूरी खेती योग्य जमीन परियोजना के जद में आ रही है और यदि अधिग्रहण हुआ तो उनके पास जीवनयापन का कोई साधन नहीं बचेगा।