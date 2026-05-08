Weather Update 8 May : भरतपुर-धौलपुर में चलेगी 40-60 KMPH गति से तूफानी हवाएं, बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Weather Update 8 May : मौसम विभाग ने राजस्थान के 2 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया है। मौसम विभाग के अनुसार भरतपुर तथा धौलपुर जिले में कहीं-कहीं मध्यम से तीव्र मेघगर्जन और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इस दौरान 40-60 KMPH गति से तूफानी हवाएं चलेगी। मौसम विभाग का आंकलन है कि 9 मई से हीटवेव का दौर शुरू हो जाएगा।