Dungri Dam : राजस्थान में रामजल सेतु लिंक परियोजना सियासी गणित में उलझी, डूंगरी बांध पर भी सस्पेंस बरकरार

Dungri Dam : राजस्थान में महत्वपूर्ण रामजल सेतु लिंक परियोजना सियासी गणित में उलझ रही है। सवाईमाधोपुर क्षेत्र में प्रस्तावित डूंगरी बांध को लेकर सरकार फिलहाल ‘सतर्क’ मोड में है। पहले हुए विरोध और गरमाई राजनीति के बाद अब हर कदम सोच-समझकर उठाया जा रहा है। आगामी पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव भी इसकी बड़ी वजह माने जा रहे हैं।सूत्रों के अनुसार सरकार नहीं चाहती कि राजनीतिक कारणों से परियोजना का यह अहम हिस्सा विवाद में आए, इसलिए अफसरों को फिलहाल इस पर धीमी गति से काम करने के संकेत दिए गए हैं। संभावना है कि चुनाव के बाद प्रक्रिया तेज हो।