Railway Rules Changes : दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए बड़ी राहत, रियायती सुविधाओं के नियमों में किया बदलाव

Railway Rules Changes : दिव्यांग रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे ने रियायती सुविधाओं के नियमों में बदलाव करते हुए यूनिक डिसेबिलिटी आइडी (यूडीआइडी) के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करने की नई व्यवस्था लागू की है। नई व्यवस्था के तहत 35 वर्ष से अधिक आयु के दिव्यांग यात्रियों के लिए यूडीआइडी आजीवन मान्य होगी। वहीं 25 वर्ष तक के लिए 5 वर्ष और 26 से 35 वर्ष आयु वर्ग के लिए 10 वर्ष की वैधता निर्धारित की गई है। इस व्यवस्था से राजस्थान के दिव्यांग यात्रियों को भी बड़ी राहत मिलेगी।