Bharatpur News : मानसिक तनाव में थी सरकारी शिक्षिका! पीहर के स्टोर रूम में की आत्महत्या

जानकारी के अनुसार 37 वर्षीय रश्मि मीणा दहगांव के एक सरकारी विद्यालय में अध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने अपने पीहर स्थित घर की छत पर बने स्टोर रूम में साड़ी का फंदा लगाकर अपनी जीवनलीला समाप्त कर ली। घटना के समय उनकी मां घर पर ही मौजूद थीं। मां के अनुसार रश्मि हाल ही में अपने ससुराल से मायके आई थीं और पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव में थीं। उनका इलाज भी चल रहा था, जिससे उनकी स्थिति को लेकर परिवार चिंतित था।