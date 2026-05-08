Bharatpur Gambling : भरतपुर के नामी होटल में सामूहिक जुआ रैकेट का खुलासा, पुलिस का छापा, छत से कूदे 2 आरोपी

पुलिस की जांच में आशंका जताई जा रही है कि यहां के किसी स्थानीय सरगना के हाथ पूरे गिरोह की कमान थी। इसमें यूपी और अन्य स्थानों से बड़े पैमाने पर जुआ खेलने वाले लोगों को बुलाया जाता था। उन्हें सुरक्षा की गारंटी तक दी जाती थी। पुलिस अब उस मुख्य सरगना का इनपुट निकालने में जुटी है। बताते हैं कि यहां हर दिन 15-20 लाख रुपए तक का जुआ खेला जाता था। होली के आसपास से होटल में जुआ बड़े पैमाने पर खेलने की बात सामने आ रही थी। करीब ढ़ाई-तीन महीने से जुआ चल रहा था।