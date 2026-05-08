Rajasthan: मजदूरी से नहीं बुझ रही थी ‘शौक’ की प्यास; सिक्सलेन पर खून बहाकर बने लुटेरे

पूछताछ में सामने आया कि तीनों आरोपी सामान्य तौर पर खेती और मजदूरी करते हैं, लेकिन जल्दी पैसा कमाने और शौक पूरे करने के लिए उन्होंने लूट की योजना बनाई थी। वारदात के वक्त एक आरोपी कुछ दूरी पर बाइक लेकर खड़ा था, जबकि दो ने हमले को अंजाम दिया। पुलिस अब आरोपियों से लूटा गया मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त चाकू बरामद करने के प्रयास कर रही है। अदालत ने आरोपियों को पुलिस रिमांड पर सौंपा है। पुलिस को आरोपियों से और कई वारदातों के खुलासा होने की उम्मीद है।