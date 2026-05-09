Chittorgarh: रील लाइफ से रियल लाइफ में उतरी पुष्पा की स्टाइल… तस्करों की नई चाल से पुलिस हैरान

लग्जरी कारों का उपयोग तस्करी में बढ़ा है। तस्करों को लगता है कि लग्जरी कारों को पुलिस वीआईपी समझकर नहीं रोकेगी। लेकिन पुलिस ने 29 अप्रेल को शहर के सदर थाना क्षेत्र में एक कार में बनाई गई विशेष स्कीम से 9 किलो 999 ग्राम अफीम बरामद की। दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। शंभूपुरा थाना पुलिस ने एक लग्जरी कार से 45 किलो डोडाचूरा बरामद किया। गंगरार पुलिस ने एक लग्जरी जीप से 435 किलो डोडाचूरा व एक किलो 200 ग्राम अफीम बरामद की।