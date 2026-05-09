Jaipur: दिन में बाइक चोरी, रात श्मशान में ठिकाना… पुलिस ने ‘जॉम्बी गैंग’ किया का पर्दाफाश

आरोपी हरमाड़ा, चौमूं, मुरलीपुरा, विश्वकर्मा और करधनी जैसे इलाकों में सक्रिय होकर दिनदहाड़े वाहन चोरी करते थे।

रात का ठिकाना: गिरफ्तारी से बचने के लिए ये बदमाश रात को श्मशान घाट में जाकर सो जाते थे, ताकि कोई सामान्य व्यक्ति या पुलिस वहां उन्हें ढूंढ़ने न आए। श्मशान में रहने के कारण इनके गैंग का नाम ‘जॉम्बी’ पड़ा।

गिरोह के लोग चोरी की पूरी बाइक बेचने के बजाय उसके कीमती पार्ट्स अलग कर बाजार में बेच देते थे, जिससे पकड़े जाने का खतरा कम रहता था। पुलिस अब गिरोह से वाहनों के पार्ट्स खरीदने वालों को चिन्हित कर दबोचने की कार्रवाई कर रही है।