Rajasthan: पहचान का फर्जीवाड़ा; बड़े घर की नौकरानी के बीकानेर में 3 पते, बदले नाम से घरों में घुसते संदिग्ध

विद्याधर नगर में घरेलू नौकर उपलब्ध कराने वाली कंपनी ने बीकानेर के पते पर रहने वाली पार्वती देवी नाम की महिला काे चौमूं हाउस क्षेत्र में नौकरानी बनाकर भेजा। पार्वती देवी का पुलिस सत्यापन मांगा तो कंपनी ने सत्यापन भरने का फार्म दे दिया। परिवार को संदेह हुआ तो बीकानेर में रेलवे स्टेशन, रोशनी चौराहा और गली नंबर 13 के पते पर महिला के रहने की जानकारी दी। परिवार ने अपने स्तर पर तस्दीक करवाई तो सामने आया कि बीकानेर में तीनों जगह अलग-अलग हैं और जो पता आधार में बताया है वह फर्जी है। इसकी भनक लगते ही घरेलू नौकरानी भाग गई।