8 मई 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Accident: पहले निकलने की होड़ में भिड़े तीन वाहन, मच गई चीख-पुकार, कई लोग घायल

Rajasthan Road Accident: जयपुर में तेज रफ्तार और लापरवाही के कारण बड़ा सड़क हादसा हो गया। रामपुर कट बाइपास पर पहले निकलने की होड़ में एक निजी बस, सीमेंट ब्लॉक से भरे ट्रोले और दूसरे ट्रक की भिड़ंत हो गई, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Akshita Deora

May 08, 2026

Accident News

भिड़े वाहनों की फोटो: पत्रिका

Vehicle Collision: चाकसू क्षेत्र में गुरुवार को एक बार फिर निजी बसों की तेज रफ्तार और लापरवाही लोगों की जान पर भारी पड़ती नजर आई। बाइपास स्थित रामपुर कट पर एक निजी बस चालक की जल्दबाजी के चलते बड़ा हादसा हो गया। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन हादसे में तीन वाहन आपस में भिड़ गए और कई लोग घायल हो गए।

दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई तथा यातायात भी बाधित हो गया। जानकारी के अनुसार ‘केला देवी एक्सप्रेस’ नाम से संचालित निजी बस चाकसू कस्बे से बाइपास की ओर जा रही थी। रामपुर कट पर बाईपास पार करते समय बस चालक ने जल्दबाजी में बस को सड़क पर चढ़ा दिया।

इसी दौरान निवाई की ओर से आ रहा सीमेंट ब्लॉक से भरा ट्रोला बस से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि सड़क पर सीमेंट ब्लॉक बिखर गए। हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई। वाहन चालकों समेत कुछ सवारियां घायल हो गई, जिन्हें उपचार के लिए स्थानीय उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया।

एक टक्कर के बाद दूसरी भिड़ंत

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद बस अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और जयपुर की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक से भी जा भिड़ी। लोगों ने बताया कि दोनों ओर से वाहन आते दिखाई देने के बावजूद बस चालक ने वाहन नहीं रोका और पहले निकलने की कोशिश करता रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निजी बस चालकों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि पूर्व में भी ऐसी बसों से कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन और संबंधित विभाग कोई सख्ती नहीं बरत रहे। इससे निजी बस संचालकों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।

उखड़ रही सड़क और बढ़ रहा हादसों का खतरा

स्टेट हाईवे की हालत इन दिनों बेहद खराब हो चुकी है। हैरानी की बात यह है कि सड़क अभी गारंटी पीरियड में है, बावजूद इसके जगह-जगह बड़े गड्ढे और उखड़ी डामर सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। सड़क पर डामर लगभग गायब हो चुका है और उसकी जगह नुकीली गिट्टियों व धूल ने ले ली है।

भारी वाहन गुजरते ही धूल के गुबार उठते हैं, जिससे पीछे चल रहे वाहन चालकों को रास्ता तक दिखाई नहीं देता। वहीं उछलती गिट्टियां राहगीरों और दोपहिया चालकों को चोटिल कर रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि गड्ढों से बचने के प्रयास में कई बाइक चालक संतुलन खोकर गिर चुके हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि गारंटी अवधि में होने के बावजूद जिम्मेदार विभाग और ठेकेदार सड़क की मरम्मत की ओर ध्यान नहीं दे रहे। लोगों ने जल्द मरम्मत नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी भी दी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान : शादी से लौट रहे युवक की हत्या, बदमाशों ने घेरकर धारदार हथियारों से किया हमला
सवाई माधोपुर
gangapur city murder

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

08 May 2026 09:13 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Accident: पहले निकलने की होड़ में भिड़े तीन वाहन, मच गई चीख-पुकार, कई लोग घायल

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Politics : कांग्रेस ने जिला कमेटियों में किया भारी फ़ेरबदल, अध्यक्ष समेत सभी पदों पर बदलाव, देखें जारी हुई सूची 

Rajasthan Congress- File PIC
जयपुर

Job Alert: राजस्थान के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, बिजली विभाग में निकली 2005 पदों पर भर्ती

Job
जयपुर

राजस्थान सरकार के आदेश से किसानों को बड़ी राहत, अब खेत का रास्ता रुका तो गवर्मेंट देगी 20 फीट चौड़ाई वाली जमीन

CM Bhajanlal
जयपुर

Rajasthan: पहचान का फर्जीवाड़ा; बड़े घर की नौकरानी के बीकानेर में 3 पते, बदले नाम से घरों में घुसते संदिग्ध

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
जयपुर

Weather Update 8 May : भरतपुर-धौलपुर में चलेगी 40-60 KMPH गति से तूफानी हवाएं, बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी

Weather Update 8 May Bharatpur-Dholpur 40-60 KMPH speed blow Stormy winds IMD Orange alert issued for rain
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.