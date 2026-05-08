Jaipur Accident: पहले निकलने की होड़ में भिड़े तीन वाहन, मच गई चीख-पुकार, कई लोग घायल

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हादसे के बाद बस अनियंत्रित होकर आगे बढ़ी और जयपुर की ओर से आ रहे दूसरे ट्रक से भी जा भिड़ी। लोगों ने बताया कि दोनों ओर से वाहन आते दिखाई देने के बावजूद बस चालक ने वाहन नहीं रोका और पहले निकलने की कोशिश करता रहा। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने निजी बस चालकों की लापरवाही पर नाराजगी जताई। लोगों का कहना है कि पूर्व में भी ऐसी बसों से कई हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन और संबंधित विभाग कोई सख्ती नहीं बरत रहे। इससे निजी बस संचालकों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं।