राजस्थान के इस स्टेट हाईवे पर 40 मिनट का सफर 90 मिनट में हो रहा पूरा, जानें वजह

Ajitgarh Chomu State Highway : राड़ावास/शाहपुरा। अमरसरवाटी क्षेत्र से गुजरने वाला अजीतगढ़-चौमूं स्टेट हाईवे इन दिनों बदहाली और अव्यवस्था की मिसाल बन गया है। करीब 40 किलोमीटर के इस मार्ग पर करीब 40 स्पीड ब्रेकर होने से वाहन चालकों को हर कुछ दूरी पर ब्रेक लगाना पड़ता है। नतीजतन 40 मिनट का सफर डेढ़ घंटे में पूरा हो रहा है। लगातार गियर बदलने से चालक परेशान है और यात्रियों को हिचकोले झेलने पड़ रहे है।