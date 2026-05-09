कुख्यात हिस्ट्रीशीटर पर राजस्थान के 3 जिलों में 16 गंभीर मामले दर्ज, फिर भी चवन्नी का इनाम, अब 9 जनों में बंटेगे 25 पैसे

Sikar Crime News: सीकर। राजस्थान के सीकर जिले में दादिया थाना पुलिस ने एक ऐसे कुख्यात हिस्ट्रीशीटर को गिरफ्तार किया है। जिसके खिलाफ प्रदेश के तीन जिलों में 16 गंभीर मामले दर्ज है। फिर भी हिस्ट्रीशीटर पर चवन्नी का इनाम घोषित किया गया। ऐसे में अब 25 पैसे की राशि को 9 जनों में बांटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती नजर आ रही है।