IMD Triple Alert: राजस्थान में तेज गर्मी के बाद आंधी-बारिश का अलर्ट, 10 मई को ‘नया विक्षोभ’ होगा एक्टिव

नागौर जिले के मेड़ता सिटी की कृषि उपज मंडी में शुक्रवार को हुई तेज बारिश से किसानों और व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मंडी में खुले में रखी रायड़ा, चना, जीरा, ईसबगोल समेत अन्य फसलें भीग गईं। अचानक बदले मौसम के कारण उपज को सुरक्षित रखने का मौका नहीं मिल सका। शुरुआती अनुमान के अनुसार करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। रायड़ा और चना की फसल में शत-प्रतिशत नुकसान बताया जा रहा है। किसानों और व्यापारियों ने मंडी प्रशासन पर शेड और जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाओं की कमी का आरोप लगाते हुए नाराजगी जताई है।