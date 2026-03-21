विदेशी चीतों को भा रहा है राजस्थान का बारां: 17 हजार वर्ग किमी कॉरिडोर बनाने की तैयारी

वन्यजीव विशेषज्ञों के अनुसार चीते स्वभाव से बड़े क्षेत्र में विचरण करने वाले जीव होते हैं। युवा नर चीते नया क्षेत्र तलाशने के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। कूनो से राजस्थान के जंगलों तक पहुंचना इसी प्राकृतिक व्यवहार का हिस्सा माना जा रहा है। इसके अलावा यहां का अर्ध-शुष्क वातावरण, खुले घास के मैदान और झाड़ीदार जंगल इनके मूल अफ्रीकी आवास के बहुत करीब हैं। कूनो के घने जंगलों के विपरीत बारां का खुला परिदृश्य नामीबियाई चीतों को शिकार करने और दौड़ने के लिए बेहतर जगह प्रदान करता है।