Baran Crime: कोर्ट में पेशी से लौट रहे युवक की जबरन जहर खिलाकर हत्या, तीन लोगों के खिलाफ केस दर्ज

बारां। जिले के केलवाड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। युवक अपने भाई के साथ कोर्ट में पेशी के बाद गांव लौट रहा था। रास्ते में उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। परिजनों ने युवक के साले सहित तीन लोगों पर जबरन जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।