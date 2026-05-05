5 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

Weather: ओले और तेज आंधी-बारिश के बाद शुरू होगा नया हीटवेव का दौर, जानें 6-7-8-9-10-11 मई तक कैसा रहेगा मौसम?

IMD Latest Alert: आज राजस्थान के कोटा-बारां समेत कई जिलों में आंधी-बारिश से लोगों को राहत मिली। लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक रहने वाली नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार अब प्रदेश में फिर से तेज गर्मी और हीटवेव का दौर शुरू होने वाला है।

less than 1 minute read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

May 05, 2026

Weather News

फोटो: AI

Today's Weather News: राजस्थान में पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम में बदलाव देखने को मिले। कहीं तेज आंधी, धूलभरी हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि ने गर्मी से राहत दी तो अब मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से भीषण गर्मी और हीटवेव का अलर्ट जारी किया है।

आंधी-बारिश से मिली राहत, जनजीवन प्रभावित

मंगलवार को कोटा-बारां में सुबह-सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई। वहीं सोमवार को कई इलाकों में दिनभर तेज गर्मी के बाद शाम होते-होते मौसम बदल गया। जलवाड़ा, बड़गांव, पलायथा, हरनावदाशाहजी और गऊघाट सहित कई क्षेत्रों में तेज धूलभरी आंधी चली, जिससे कुछ समय के लिए दिन में ही अंधेरा छा गया। इसके बाद कई जगहों पर बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। तेज हवाओं के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। खुले में रखी फसल और चारे को भी नुकसान पहुंचा है।

आज भी आंधी-बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हुआ है। जयपुर के शाहपुरा में सर्वाधिक 68 मिमी बारिश दर्ज की गई। आज भी कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के कुछ हिस्सों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है।

मौसम विभाग का कहना है कि 6 से 8 मई के बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आंधी-बारिश की गतिविधियां कम हो जाएंगी। हालांकि उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इस दौरान तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी शुरू होगी।

9-10-11 मई: हीटवेव का अलर्ट

मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9 मई से प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में हीटवेव का नया दौर शुरू हो सकता है। खासकर जोधपुर और बीकानेर संभाग में तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे पर बनेंगे 9 एंट्री-एग्जिट पॉइंट, भूमि अधिग्रहण के लिए ये 50 गांव चिन्हित, देखें लिस्ट
जयपुर
Kotputli to Kishangarh Expressway

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

05 May 2026 03:07 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / Weather: ओले और तेज आंधी-बारिश के बाद शुरू होगा नया हीटवेव का दौर, जानें 6-7-8-9-10-11 मई तक कैसा रहेगा मौसम?

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan News: रोज बॉर्डर पार! राजस्थान के इस गांव के लोग MP जाते हैं बाजार-इलाज के लिए

Baran MP Border Attach Village News
बारां

Mandi Bhav : एक सप्ताह बाद लहसुन में फिर से आई तेजी, 8 हजार कट्टों की आवक, जानें ताजा भाव

Garlic
बारां

Baran Firing: घर में रखे अवैध हथियार से चली गोली, 12 साल की मासूम का सिर फटा, मौके पर हुई दर्दनाक मौत

firing in baran
बारां

Baran News: बिजली का तार टूटकर बस्ती पर गिरा, वृद्ध की दर्दनाक मौत, बच्ची झुलसी, इलाके में मच गया हड़कंप

Death due to electric shock in Baran
बारां

7.25 करोड़ रुपए से राजस्थान की इस बड़ी मंडी का होगा विकास, कृषि विपणन विभाग ने दिखाई हरी झंडी

Krshi Upaj Mandi Baran
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.