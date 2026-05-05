Weather: ओले और तेज आंधी-बारिश के बाद शुरू होगा नया हीटवेव का दौर, जानें 6-7-8-9-10-11 मई तक कैसा रहेगा मौसम?

मंगलवार को कोटा-बारां में सुबह-सुबह तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज हुई। वहीं सोमवार को कई इलाकों में दिनभर तेज गर्मी के बाद शाम होते-होते मौसम बदल गया। जलवाड़ा, बड़गांव, पलायथा, हरनावदाशाहजी और गऊघाट सहित कई क्षेत्रों में तेज धूलभरी आंधी चली, जिससे कुछ समय के लिए दिन में ही अंधेरा छा गया। इसके बाद कई जगहों पर बारिश हुई, जबकि कुछ इलाकों में ओले भी गिरे। तेज हवाओं के कारण बिजली व्यवस्था प्रभावित हुई और राहगीरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। खुले में रखी फसल और चारे को भी नुकसान पहुंचा है।