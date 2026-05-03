Mandi Bhav : एक सप्ताह बाद लहसुन में फिर से आई तेजी, 8 हजार कट्टों की आवक, जानें ताजा भाव

वहीं न्यूनतम लाटरी क्वालिटी लहसुन 4100 रुपए प्रति क्विंटल तक के नीचले स्तर पर बिका। शनिवार को ऊंटी डबल बोम 12 से 18 हजार रुपए, देशी डबल बोम 10 से 14 हजार 500, फूलगोला 8 से 10 हजार, लड्डू 5 से 8 हजार तथा लाटरी लहसुन 4100 से 5500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका।