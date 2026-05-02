7.25 करोड़ रुपए से राजस्थान की इस बड़ी मंडी का होगा विकास, कृषि विपणन विभाग ने दिखाई हरी झंडी

कृषि उपज मंडी द्वारा वर्ष 2025 में करीब 15 करोड़ से अधिक के निर्माण कार्यो के लिए प्रस्ताव बनाकर भिजवाए गए थे। जिसमे 7.25 करोड़ के निर्माण कार्यो को प्रशासनिक तथा वित्तिय स्वीकृति प्राप्त हुई है। अब टेण्डर प्रक्रिया कर शीघ्र ही कार्य शुरु करवाए जाएगे। वही स्वीकृति से शेष रहे निर्माण कार्यो के लिए पुन: प्रस्ताव तैयार कर निदेशालय को भिजवाए जाएगे। जिसमें प्रमुख रुप से ड्रेनेज सिस्टम के तहत बड़े व छोटे नालो का निर्माण कार्य करवाया जाना है।